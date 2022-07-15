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    Денис Садовский - статистика

    #44 | Вратарь
    Имя Денис
    Фамилия Садовский
    Команда Томь
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 августа 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гомель 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    30.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 3:1 Ислочь (Минский район)
    45'
    19.10.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    15.10.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    16.09.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    15.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    09.07.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    19.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    27.05.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    13.05.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Гомель (Гомель)
    11.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:3 Гомель (Гомель)
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