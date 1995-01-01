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Yago Santos
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Спецпроект
Сегодня – новые матчи плей-офф ЛЧ. Но как хорошо вы знаете ее историю и рекорды?
6
13:03
Фото
УЕФА показал мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
12:59
Глава российских судей сравнил ключевую ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса
12:48
Зиньковский рассказал о последнем телефонном разговоре с Лариным, который находится в тюрьме
12:32
Канчельскис – о Fan ID: «Зачем устанавливать дебильные законы? Отстаньте от футбола, хреновы руководители!»
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Все новости
13:13
Оффтоп
«Лучших закапывают живьем»: Тарасова прокомментировала отстранение Винер от международных соревнований
13:04
Фото
«Запариваем новые победы». Денисов из «Спартака» сходил в баню
12:51
Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов на трибуне – супер»
12:44
«Рома» выпустила шарфы с флагом Украины в виде желто-синего сердца
12:27
Что вы думаете о рекламе букмекеров на «Бомбардире»?
12:26
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
12:20
«Зенит» – главный претендент на 17-летнего Педриньо из «Коринтианса»
12:12
«Никогда не говори никогда». Агент Тюкавина – о переходе форварда из «Динамо» в «Зенит»
11:54
Поле «Лужников» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал» («РБ Спорт»)
11:46
«Зима и плохая погода». Чиновники из Минспорта на совещании по Fan ID объяснили низкую посещаемость РПЛ
11:42
ЭСК оценит работу Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11:24
Глава российский судей: «Мешков переживает из-за решения в моменте с отмененным голом Соболева»
3
11:11
Оффтоп
«Бытие предателя не приведет к счастливой жизни»: Канделаки высказалась об отстранении Винер
10:59
Оффтоп
Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 78 голов
4
10:54
Писарский объяснил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов
10:37
Слуцкий рассказал, чем его поразил новичок «Зенита» Ренан
10:22
Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не вернется в Серию А
1
09:59
Евсеев рассказал, как относится к натурализации Малкома и Клаудиньо
1
09:56
Слуцкий составил символическую сборную 18-го тура РПЛ
6
09:49
Канчельскис призвал отменить систему VAR в РПЛ: «Наше судейство стало безобразным!»
2
09:40
Быстров поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России
4
09:32
Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы за «Краснодар» играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»
6
09:26
Нгамале заявил, что «Динамо» постарается выполнить обещание Смолова
1
09:15
Слуцкий объяснил, почему Карпин не вызвал Дзюбу на матч с Ираном
08:59
Широков: «В «Сатурне» будет что-то более масштабное, чем в «Динамо»
2
08:50
Евсеев: «Вы Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите»
2
08:32
Быстров: «Маслов вышел на разминку как чемпион мира. Надо дать ему по голове»
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08:18
Хави обошел Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону» в Примере
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Yago Santos - статистика
#58 | Нападающий
Имя
Yago Santos
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Нападающий
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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