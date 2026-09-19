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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Kaique - статистика
Спортинг
#30 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
28
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Насьональ
2 : 0
16.05.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 0
11.05.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
1 : 0
18.04.2026
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
2 : 0
12.04.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
1 : 0
21.03.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
0 : 1
15.03.2026
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
1 : 1
07.03.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
1 : 2
28.02.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 0
21.02.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
0 : 1
15.02.2026
Порту
1' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
2 : 1
01.02.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Насьональ
4 : 0
25.01.2026
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Насьональ
3 : 3
11.01.2026
Санта-Клара
1' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
1' - 90'
25'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Алверка
1 : 0
07.12.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
1 : 2
29.11.2025
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
0 : 1
01.11.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 1
26.10.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
3 : 2
04.10.2025
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
0 : 1
28.09.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 2
20.09.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
1 : 0
13.09.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Насьональ
0 : 2
09.08.2025
Жил Висенте
Был в запасе
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