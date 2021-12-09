Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибраима Сиссе - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Ибраима
    Фамилия Сиссе
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 2001 (22 года)
    Рост 196
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 Был в запасе Гент (Гент) 1:2 ПАОК (Салоники)
    10.03.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Гент (Гент)
    09.12.2021 61' -90' Гент (Гент) 1:0 Флора (Таллин)
    • Читайте нас: 
    11