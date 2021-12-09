Ибраима Сиссе - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|196
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|10.03.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Гент (Гент)
|09.12.2021
|61' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Флора (Таллин)