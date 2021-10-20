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    Дэн Батлер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дэн
    Фамилия Батлер
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 22 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 1' -11' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    04.12.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    64'
    27.11.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    29'
    24.11.2021 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    20.11.2021 1' -71' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    06.11.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    02.11.2021 55' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    30.10.2021 45' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.10.2021 89' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.10.2021 1' -66' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    02.10.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    43'
    29.09.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    24.09.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    44'
    18.09.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    90'
    14.09.2021 1' -86' Рединг (Рединг) 3:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    11.09.2021 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 6:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    59'
    28.08.2021 1' -88' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.08.2021 1' -89' Престон (Престон) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    17.08.2021 1' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2021 1' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    83'
    07.08.2021 1' -88' Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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