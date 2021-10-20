Дэн Батлер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Батлер
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Батлер
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|22
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|1' -11'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.12.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|64'
|27.11.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|29'
|24.11.2021
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|20.11.2021
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|06.11.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.11.2021
|55' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|30.10.2021
|45' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.10.2021
|89' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.10.2021
|1' -66'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|02.10.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|43'
|29.09.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|24.09.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|44'
|18.09.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|90'
|14.09.2021
|1' -86'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|11.09.2021
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|6:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|59'
|28.08.2021
|1' -88'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.08.2021
|1' -89'
|Престон (Престон)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|17.08.2021
|1' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|1' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|83'
|07.08.2021
|1' -88'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)