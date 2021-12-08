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    Чарли Сэвидж - статистика

    #72 | Полузащитник
    Имя Чарли
    Фамилия Сэвидж
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2021 89' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Янг Бойз (Берн)
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