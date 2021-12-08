Чарли Сэвидж - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Сэвидж
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Сэвидж
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2021
|89' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)