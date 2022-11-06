Фабио Миретти - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Миретти
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Миретти
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|07.02.2023
|1' - 43'
|Салернитана
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|18
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|07.02.2023
|1' -43'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|74' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|13.01.2023
|73' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|07.01.2023
|1' -62'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|1' -67'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2022
|63' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|06.11.2022
|1' -81'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Интер (Милан)
|29.10.2022
|1' -62'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|12'
|21.10.2022
|80' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|08.10.2022
|56' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|02.10.2022
|77' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|18.09.2022
|1' -86'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -63'
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Салернитана (Салернитана)
|03.09.2022
|64' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|90'
|27.08.2022
|1' -77'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|62' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|15.08.2022
|66' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)