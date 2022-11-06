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    Фабио Миретти - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Миретти
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 августа 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    07.02.2023 1' - 43' Салернитана 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 18 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Ювентус (Турин)
    07.02.2023 1' -43' Салернитана (Салернитана) 0:3 Ювентус (Турин)
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 74' -90' Ювентус (Турин) 3:3 Аталанта (Бергамо)
    13.01.2023 73' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    07.01.2023 1' -62' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -67' Кремонезе (Кремона) 0:1 Ювентус (Турин)
    13.11.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    10.11.2022 63' -90' Верона (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
    06.11.2022 1' -81' Ювентус (Турин) 2:0 Интер (Милан)
    29.10.2022 1' -62' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    12'
    21.10.2022 80' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    08.10.2022 56' -90' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    02.10.2022 77' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    18.09.2022 1' -86' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -63' Ювентус (Турин) 2:2 Салернитана (Салернитана)
    03.09.2022 64' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    31.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    90'
    27.08.2022 1' -77' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 62' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    15.08.2022 66' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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