Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соломон Бонна - статистика

Завершил карьеру
19 августа 2003 (23)
#2 | Защитник
165 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия К
22
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
1 : 4
22.04.2025
ЛАСК
1' - 81'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
5 : 3
12.04.2025
Аустрия К
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 3
29.03.2025
Аустрия К
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
2 : 2
16.03.2025
Альтах
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
2 : 0
09.03.2025
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
1 : 2
02.03.2025
ЛАСК
1' - 75'
3'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия К
4 : 2
22.02.2025
Грацер
1' - 76'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
1 : 1
16.02.2025
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия К
0 : 0
09.02.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
2 : 1
08.12.2024
Аустрия К
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия К
0 : 3
01.12.2024
Тироль
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
7 : 0
23.11.2024
Аустрия К
76' - 90'
82'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
2 : 0
10.11.2024
Аустрия К
1' - 33'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия К
2 : 1
03.11.2024
Вольфсберг
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
26.10.2024
Аустрия К
1' - 77'
34'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
20.10.2024
Аустрия
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
4 : 0
06.10.2024
Аустрия К
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
72' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
1 : 1
11.08.2024
Рапид
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
4 : 1
03.08.2024
Аустрия К
1' - 67'
Главные новости
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
22:15
2
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
9
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+