Соломон Бонна - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Бонна
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Бонна
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|87' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|68' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|02.10.2022
|62' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|69' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|90'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)