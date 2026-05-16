Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Нишан Буркарт - статистика

Винтертур
31 января 2000 (26), Арау
#99 | Нападающий
175 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
22
5
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
58' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
1' - 83'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
1' - 69'
12'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
1' - 70'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 69'
32, 39'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 56'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
1' - 51'
32'
45'
50'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 90'
5'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
43' - 59'
58'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 66'
22'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
70' - 90'
Главные новости
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
22:15
2
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
9
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+