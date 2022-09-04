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    Алексис Тибиди - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Алексис
    Фамилия Тибиди
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
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