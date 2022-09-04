Алексис Тибиди - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Тибиди
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Тибиди
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|14
|4
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -82'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|78'
|06.11.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -87'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|60'
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|71'
|16.10.2022
|1' -83'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|45'
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|57'
|02.10.2022
|1' -81'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|53' 70'
|17.09.2022
|1' -61'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|39'
|10.09.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.07.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)