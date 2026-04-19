Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 750 тыс

Давид Грнчар - статистика

Дендер
10 декабря 1997 (28), Жилина
#20 | Нападающий
186 см
Словакия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дендер
18
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Дендер
1 : 4
19.04.2026
Серкль Брюгге
1' - 60'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
48'
50'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Дендер
1 : 3
22.03.2026
Гент
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
2 : 0
14.03.2026
Дендер
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
1' - 83'
39'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2026
Дендер
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Дендер
1 : 5
14.12.2025
Брюгге
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Антверпен
1 : 2
23.11.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Дендер
1 : 3
19.10.2025
Мехелен
59' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
3 : 0
19.09.2025
Дендер
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Дендер
0 : 1
13.09.2025
Юнион СЖ
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
2 : 0
08.08.2025
Дендер
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Дендер
0 : 0
26.07.2025
Серкль Брюгге
1' - 76'
Главные новости
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
22:15
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
21:35
2
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
8
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
5
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+