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    Филип Лихы - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Лихы
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Банска-Быстрица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 2001 (22 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
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