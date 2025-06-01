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Словакия. Найк Лига
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Слован
Филип Лихы
Статистика
€ 250 тыс
Филип Лихы - статистика
Слован
25 января 2001 (25), Банска-Быстрица
#26 | Полузащитник
187 см
Словакия
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
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Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
22
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
118' - 120'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
2 : 0
03.05.2025
Пардубице
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
27.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Виктория
4 : 2
19.04.2025
Дукла
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Дукла
1 : 2
12.04.2025
Баник
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Млада Болеслав
0 : 1
06.04.2025
Дукла
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Дукла
0 : 0
29.03.2025
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Пардубице
0 : 1
15.03.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Дукла
0 : 0
12.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Дукла
1 : 1
08.03.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Дукла
1 : 2
14.12.2024
Градец-Кралове
1' - 90'
76'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
2 : 1
07.12.2024
Дукла
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Дукла
1 : 2
04.12.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Дукла
1 : 1
30.11.2024
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
6 : 0
09.11.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Дукла
0 : 1
02.11.2024
Млада Болеслав
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Славия
3 : 0
27.10.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Дукла
2 : 1
19.10.2024
Пардубице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
1' - 60'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
1' - 45'
45'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
34' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
1' - 90'
34'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Дукла
0 : 2
10.08.2024
Яблонец
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
2 : 0
02.08.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
1 : 0
27.07.2024
Богемианс 1905
62' - 90'
90'
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