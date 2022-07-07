Филип Лихы - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Лихы
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банска-Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Лихы
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банска-Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -81'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|14.07.2022
|46' -90'
|Кауно Жальгирис (Каунас)
|0:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|07.07.2022
|61' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|2:0
|Кауно Жальгирис (Каунас)