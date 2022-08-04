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    Юрий Медведев - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Юрий
    Фамилия Медведев
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 90' -122' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
    04.08.2022 85' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Слован (Братислава)
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