Юрий Медведев - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|90' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|85' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)