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Легия
Отто Хиндрих
Статистика
€ 2 млн
Отто Хиндрих - статистика
Легия
5 августа 2002 (24)
#89 | Вратарь
193 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
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Румыния
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Грузия
1 : 1
02.06.2026
Румыния
63' - 90'
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