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Эрик Марксен
Статистика
Эрик Марксен - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1990 (35)
#15 | Защитник
185 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 1
07.03.2025
Вайле
1' - 46'
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
02.03.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
3 : 2
23.02.2025
Сендерийск
1' - 81'
Дания. Суперлига, 17 тур
Копенгаген
3 : 1
02.12.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
1 : 1
10.11.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
2 : 1
03.11.2024
Виборг
90' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
4 : 0
28.10.2024
Нордшелланд
84' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Нордшелланд
1 : 1
20.10.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
77' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
84' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 1
11.08.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
0 : 1
05.08.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
27.07.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Нордшелланд
3 : 0
19.07.2024
Ольборг
Был в запасе
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