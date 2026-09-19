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Чехия. Шанс Лига
Команды
Зброевка
Антонин Ваничек
Статистика
€ 275 тыс
Антонин Ваничек - статистика
Зброевка
22 апреля 1998 (28)
#10 | Полузащитник
180 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
1' - 76'
15'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 85'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
8
5
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
1' - 76'
15'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 85'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
1' - 56'
23'
56'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 78'
41, 41, 72, 72'
64, 64'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 78'
41, 41, 72, 72'
64, 64'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Зброевка
0 : 1
07.08.2026
Слован
25' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 1
01.08.2026
Зброевка
68' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Зброевка
3 : 1
25.07.2026
Спарта
64' - 90'
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