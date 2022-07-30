Антонин Ваничек - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Антонин
|Фамилия
|Ваничек
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Антонин
|Фамилия
|Ваничек
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|73' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|08.10.2022
|80' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|90'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|30.07.2022
|78' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)