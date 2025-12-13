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Чехия. Шанс Лига
Команды
Пардубице
Михал Сурзин
Статистика
€ 150 тыс
Михал Сурзин - статистика
Пардубице
10 сентября 1997 (29)
#23 | Защитник
178 см
Чехия
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Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пардубице
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
1 : 4
13.12.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Пардубице
0 : 4
22.11.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 0
09.11.2025
Пардубице
1' - 90'
84'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
70' - 90'
72'
90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Фастав
2 : 2
25.10.2025
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Пардубице
2 : 1
18.10.2025
Млада Болеслав
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
2 : 1
04.10.2025
Карвина
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 1
01.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
1 : 1
10.08.2025
Пардубице
1' - 90'
45'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 3
03.08.2025
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
2 : 1
27.07.2025
Пардубице
1' - 90'
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