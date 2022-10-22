Михал Сурзин - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Сурзин
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Сурзин
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|90' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|86' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|61' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|15
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|90' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.02.2023
|86' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|19.02.2023
|61' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|12.11.2022
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|84'
|05.11.2022
|8' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29.10.2022
|86' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|18.09.2022
|69' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|14.08.2022
|1' -6'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|6'
|07.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|20'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)