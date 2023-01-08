Каспер Терхо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Терхо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 2003 (19 лет)
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Терхо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|87' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|08.01.2023
|78' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)