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    Каспер Терхо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Каспер
    Фамилия Терхо
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 87' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    08.01.2023 78' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
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