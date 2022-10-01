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    Феликс Лукенедер - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Феликс
    Фамилия Лукенедер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 марта 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    90'
    18.02.2023 1' - 45' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    45'
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 19 0 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 ЛАСК (Линц)
    90'
    18.02.2023 1' -45' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    45'
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.11.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    30.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    87'
    15.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    01.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    11.09.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    04.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    20.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    14.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    06.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    31.07.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    90'
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