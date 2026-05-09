Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lukas Willen - статистика

Зюлте-Варегем
#31 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюлте-Варегем
20
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
01.05.2026
Зюлте-Варегем
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
26.04.2026
РААЛ Ла-Лувьер
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
19.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
04.04.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
22.03.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Гент
2 : 0
13.03.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
1' - 89'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
2 : 1
28.02.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
22.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
3 : 2
15.02.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
62'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
1' - 90'
7'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
31.01.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Брюгге
4 : 3
24.01.2026
Зюлте-Варегем
1' - 64'
40'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
17.01.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Зюлте-Варегем
1 : 4
01.11.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
26.10.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Зюлте-Варегем
4 : 1
19.10.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
04.10.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
27.09.2025
Антверпен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 2
20.09.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
3 : 2
31.08.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
23.08.2025
Сент-Труйден
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
16.08.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
46'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
3 : 1
02.08.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
26.07.2025
Мехелен
Был в запасе
Главные новости
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
1
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
35
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+