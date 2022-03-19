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    Alfred Mazurich - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Alfred Mazurich
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    20.10.2022 87' -90' Неман (Гродно) 2:0 Днепр (Могилев)
    06.08.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    25.06.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    08.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    02.04.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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