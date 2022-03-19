|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|87' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)