Владимир Марухин - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Марухин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Марухин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.11.2022
|87' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)