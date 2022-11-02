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    Владимир Марухин - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Владимир
    Фамилия Марухин
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июля 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.11.2022 87' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
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