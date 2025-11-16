Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Владимир Марухин - статистика

Динамо Киров
6 июля 2003 (23), Наро-Фоминский
#12 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Киров
0 : 1
16.11.2025
Волгарь
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
0 : 2
09.11.2025
Динамо Киров
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 2
25.10.2025
Динамо Киров
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Велес
1 : 1
11.10.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Динамо Киров
1 : 0
05.10.2025
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Алания
2 : 1
28.09.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
4 : 0
21.09.2025
Динамо-2
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Киров
0 : 1
14.09.2025
Ленинградец
1' - 65'
29'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
06.09.2025
Динамо Киров
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Киров
1 : 2
31.08.2025
Машук-КМВ
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сибирь
4 : 1
24.08.2025
Динамо Киров
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Динамо Киров
0 : 0
16.08.2025
Велес
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 2
03.08.2025
Алания
1' - 90'
50'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Динамо-2
2 : 2
28.07.2025
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Волгарь
0 : 0
20.07.2025
Динамо Киров
1' - 90'
Главные новости
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
1
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
35
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+