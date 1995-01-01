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    Каспер Чоразка - статистика

    #74 | Вратарь
    Имя Каспер
    Фамилия Чоразка
    Состав Без клуба
    Родной город Краков
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 марта 1999 (23 года)
    Рост 189
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