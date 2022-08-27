Александр Сапутин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сапутин
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сапутин
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|01.12.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|18.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Динамо (Киев)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)