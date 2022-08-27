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    Александр Сапутин - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Александр
    Фамилия Сапутин
    Команда Заря
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 197
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:3 Заря (Луганск)
    01.12.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 2:2 Колос (Ковалевка)
    27.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    18.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 4:1 Александрия (Александрия)
    13.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:2 Заря (Луганск)
    08.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Заря (Луганск)
    28.10.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Заря (Луганск)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    03.09.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:2 Динамо (Киев)
    27.08.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
    23.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Ворскла (Полтава)
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