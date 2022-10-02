Элиас Йелерт - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Йелерт
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Йелерт
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|31'
|16.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|1' -85'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|65'
|02.10.2022
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|18.09.2022
|71' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|56' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|82'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)