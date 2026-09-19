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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Элиас Йелерт
Статистика
€ 5 млн
Элиас Йелерт - статистика
Гавр
12 июня 2003 (23)
#12 | Защитник
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 79'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2026
Монако
70' - 90'
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