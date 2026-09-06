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Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
Петар Станич
Статистика
€ 3,50 млн
Петар Станич - статистика
Лудогорец
14 августа 2001 (25), Панчево
#14 | Полузащитник
186 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
06.09.2026
Лудогорец
1' - 46'
8'
8'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
2
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
1' - 87'
47'
22'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец
1' - 90'
67'
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