Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жан-Баптист Горби - статистика

    #67 | Полузащитник
    Имя Жан-Баптист
    Фамилия Горби
    Команда Брага
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Фиорентина 3:2 Брага Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Брага (Брага)
    06.10.2022 89' -90' Брага (Брага) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.09.2022 Был в запасе Брага (Брага) 1:0 Унион (Берлин)
    08.09.2022 Был в запасе Мальме (Мальме) 0:2 Брага (Брага)
    • Читайте нас: 
    11