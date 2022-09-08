Жан-Баптист Горби - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Жан-Баптист
|Фамилия
|Горби
|Команда
|Брага
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жан-Баптист
|Фамилия
|Горби
|Команда
|Брага
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|3:2
|Брага
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Брага (Брага)
|06.10.2022
|89' -90'
|Брага (Брага)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:0
|Унион (Берлин)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Брага (Брага)