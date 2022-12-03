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    Билли Митчелл - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Билли
    Фамилия Митчелл
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 2001 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.02.2023 1' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    27'
    11.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 29 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    27'
    11.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    21.01.2023 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    14.01.2023 1' -83' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    01.01.2023 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.12.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.12.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    41'
    12.11.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    05.11.2022 1' -86' Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.11.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    29.10.2022 1' -83' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    31'
    19.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    08.10.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.10.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    42'
    01.10.2022 1' -68' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    14.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    30.08.2022 83' -90' Бернли (Бернли) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.08.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    19.08.2022 1' -70' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.08.2022 1' -75' Суонси (Суонси) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    42'
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    06.08.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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