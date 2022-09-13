Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Флавиу Назинью - статистика

    #71 | Защитник
    Имя Флавиу
    Фамилия Назинью
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    26.10.2022 61' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    12.10.2022 46' -90' Спортинг (Лиссабон) 0:2 Марсель (Марсель)
    04.10.2022 46' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Спортинг (Лиссабон)
    13.09.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11