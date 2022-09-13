Флавиу Назинью - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Флавиу
|Фамилия
|Назинью
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Флавиу
|Фамилия
|Назинью
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|26.10.2022
|61' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|12.10.2022
|46' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|04.10.2022
|46' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)