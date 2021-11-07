Баптист Муазан - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Баптист
|Фамилия
|Муазан
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Баптист
|Фамилия
|Муазан
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|19.01.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Брест (Брест)