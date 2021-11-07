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    Баптист Муазан - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Баптист
    Фамилия Муазан
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Родной город Ренн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 2001 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2022 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ланс (Ланс)
    23.01.2022 Был в запасе Нант (Нант) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    19.01.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    16.01.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    22.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Брест (Брест)
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