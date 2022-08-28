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    Самбу Сумано - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Самбу
    Фамилия Сумано
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 2001 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 900
    тыс
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