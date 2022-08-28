Самбу Сумано - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Самбу
|Фамилия
|Сумано
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Самбу
|Фамилия
|Сумано
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2022
|67' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|5:5
|Эйпен (Эйпен)
|90'
|05.11.2022
|90' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|22.10.2022
|79' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|18.09.2022
|71' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.09.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|03.09.2022
|60' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.08.2022
|69' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)