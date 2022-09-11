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    Нордин Кандиль - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Нордин
    Фамилия Кандиль
    Команда Страсбур
    Состав Молодежный
    Родной город Страсбур
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 2001 (21 год)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2022 76' -90' Страсбур (Страсбур) 1:3 Ренн (Ренн)
    17.09.2022 70' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    11.09.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
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