Нордин Кандиль - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Нордин
|Фамилия
|Кандиль
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Страсбур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Имя
|Нордин
|Фамилия
|Кандиль
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Страсбур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Страсбур
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2022
|76' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|17.09.2022
|70' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)