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    Ибраима Бальде - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ибраима
    Фамилия Бальде
    Команда Анси
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 73' - 90' Марсель 2:3
    (6:7)п         		Анси Франция. Кубок, 1/4 финала
    08.02.2023 1' - 90' Париж 1:2
    (5:6)п         		Анси Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Ланс (Ланс)
    10.04.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:0 Ницца (Ницца)
    03.04.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Ланс (Ланс)
    13.03.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    05.03.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:1 Брест (Брест)
    27.02.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Ланс (Ланс)
    19.02.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Лион (Лион)
    13.02.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:2 Бордо (Бордо)
    22.01.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:2 Марсель (Марсель)
    15.01.2022 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Ланс (Ланс)
    08.01.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 73' -90' Брест (Брест) 4:0 Ланс (Ланс)
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