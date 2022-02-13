Ибраима Бальде - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Бальде
|Команда
|Анси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Бальде
|Команда
|Анси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|73' - 90'
|Марсель
|
2:3
(6:7)п
|Анси
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|08.02.2023
|1' - 90'
|Париж
|
1:2
(5:6)п
|Анси
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Ницца (Ницца)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Брест (Брест)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лион (Лион)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|08.01.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|21.11.2021
|73' -90'
|Брест (Брест)
|4:0
|Ланс (Ланс)