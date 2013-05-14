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Аслан Машуков
Статистика
Аслан Машуков - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1984 (41)
#15 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
23
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
1 : 0
14.05.2013
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
1 : 0
07.05.2013
Ротор
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Салют
2 : 2
29.04.2013
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
0 : 1
16.04.2013
Торпедо
1' - 88'
50'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
09.04.2013
Волгарь
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 1
02.04.2013
СКА-Хабаровск
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1 : 0
25.03.2013
Волгарь
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
1 : 1
19.03.2013
Енисей
63' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 0
12.03.2013
Волгарь
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1 : 1
30.10.2012
Волгарь
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
26.10.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3 : 1
08.10.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 0
02.10.2012
Салют
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.09.2012
Волгарь
1' - 55'
41'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2012
Волгарь
1' - 87'
14'
87'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
17.08.2012
Урал
1' - 84'
83'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
1' - 90'
48'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0 : 1
24.07.2012
Уфа
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 0
16.07.2012
Волгарь
1' - 46'
39'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
09.07.2012
Химки
1' - 71'
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