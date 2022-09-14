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    Владимир Мухин - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Владимир
    Отчество Михайлович
    Фамилия Мухин
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 октября 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 79
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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