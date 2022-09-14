Владимир Мухин - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|5
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)