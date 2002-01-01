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€ 175 тыс

Григорий Борисенко - новости

Металлург Л
15 апреля 2002 (22 года)
#11 | Нападающий
182 см
Россия
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25 января
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