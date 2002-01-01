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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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Металлург Л
Григорий Борисенко
Новости
€ 175 тыс
Григорий Борисенко - новости
Металлург Л
15 апреля 2002 (22 года)
#11 | Нападающий
182 см
Россия
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«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы
25 января
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Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
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Названа причина задержки трансфера Илича в «Спартак»
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Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру
11:30
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Агент Абены – о будущем игрока в «Спартаке»: «Не волнуйтесь, он будет убивать»
11:27
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Агент Сулейманова прокомментировал переход россиянина в МЛС
10:50
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«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно
10:25
Колосков высказался о возрождении Кубка Содружества
09:47
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