Лассе Гюнтер - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Гюнтер
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Гюнтер
|Команда
|Регенсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Регенсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -64'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)