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Швейцария. Суперлига
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Серветт
Юлиан Фон Мос
Статистика
€ 700 тыс
Юлиан Фон Мос - статистика
Серветт
1 апреля 2001 (25)
#81 | Нападающий
179 см
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Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
2 : 1
08.08.2026
Грассхоппер
82' - 90'
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