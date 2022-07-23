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    Доминик Ороз - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Доминик
    Фамилия Ороз
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 2000 (22 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    18.09.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    13.08.2022 86' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    30.07.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    23.07.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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