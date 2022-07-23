Доминик Ороз - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Ороз
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2000 (22 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Ороз
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.08.2022
|86' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)