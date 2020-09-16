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РПЛ 2026/2027
Команды
Крылья Советов
Доминик Ороз
Статистика
€ 1 млн
Доминик Ороз - статистика
Крылья Советов
29 октября 2000 (25), Вена
#5 | Защитник
192 см
Хорватия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
89' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
3
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
1' - 90'
48, 48'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
1' - 90'
15'
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