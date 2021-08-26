Лауренц Дель - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Лауренц
|Фамилия
|Дель
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Лауренц
|Фамилия
|Дель
|Команда
|Богемиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:1
|Унион (Берлин)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:1
|Унион (Берлин)
|26.08.2021
|84' -89'
|Унион (Берлин)
|0:0
|КуПС (Купио)