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    Лауренц Дель - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Лауренц
    Фамилия Дель
    Команда Богемиан
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    21.10.2021 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 3:1 Унион (Берлин)
    16.09.2021 Был в запасе Славия (Прага) 3:1 Унион (Берлин)
    26.08.2021 84' -89' Унион (Берлин) 0:0 КуПС (Купио)
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