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    Лукас Питон - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Питон
    Команда Васко да Гама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 2000 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 28 1 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -19' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    03.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.10.2022 1' -73' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    43'
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 57' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    19.09.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.09.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.08.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.08.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.08.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    07.08.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 70' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 67' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2022 78' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    08.06.2022 46' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.06.2022 1' -62' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    34'
    30.05.2022 65' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.05.2022 75' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    80'
    15.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.05.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    24.04.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    79'
    17.04.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    26'
    10.04.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    44'
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