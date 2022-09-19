Лукас Питон - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Питон
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Питон
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|28
|1
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -19'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.10.2022
|1' -73'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|43'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|57' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.08.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|07.08.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|70' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|67' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|78' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|1' -62'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|34'
|30.05.2022
|65' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|75' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|80'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.05.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|24.04.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|79'
|17.04.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|26'
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|44'