Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6 млн

Лукас Питон - статистика

Васко да Гама
9 октября 2000 (25)
#6 | Защитник
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
79' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
18
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
1' - 52'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
1' - 85'
84'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
1' - 74'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
2
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
31
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
25
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+