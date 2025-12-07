Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Рони - статистика

АВС
15 апреля 1999 (27), Сан-Паулу
#70 | Полузащитник
174 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Мирассол
3 : 3
07.12.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
29.11.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.11.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
0 : 0
02.11.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Мирассол
3 : 0
20.10.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
3 : 1
16.10.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Мирассол
2 : 1
09.10.2025
Флуминенсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
3 : 0
05.10.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Мирассол
1 : 1
02.10.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.09.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
3 : 3
18.09.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Мирассол
1 : 1
19.08.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
2 : 1
10.08.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 1
27.07.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
25.05.2025
Мирассол
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
19.05.2025
Мирассол
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Мирассол
2 : 1
11.05.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
1 : 0
06.05.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол
64' - 90'
65'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
2
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
31
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
25
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+