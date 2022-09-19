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    Рони - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Рони
    Фамилия де Моура
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1999 (23 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 18 0 1 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2022 74' -90' Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    06.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    03.11.2022 73' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    86'
    27.10.2022 73' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 46' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    19.09.2022 1' -74' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    71' 71'
    11.09.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 56' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    14.08.2022 69' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    72'
    07.08.2022 1' -66' Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.07.2022 1' -76' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27'
    25.07.2022 65' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -65' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 46' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -70' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    3'
    16.06.2022 66' -70' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    70'
    11.06.2022 79' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    08.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.05.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.05.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    24.04.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    17.04.2022 61' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    69'
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    63'
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