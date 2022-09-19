Рони - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Рони
|Фамилия
|де Моура
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Рони
|Фамилия
|де Моура
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|18
|0
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2022
|74' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|03.11.2022
|73' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|86'
|27.10.2022
|73' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|46' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|1' -74'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|71' 71'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.09.2022
|56' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|14.08.2022
|69' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|72'
|07.08.2022
|1' -66'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|1' -76'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27'
|25.07.2022
|65' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|1' -65'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -70'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|3'
|16.06.2022
|66' -70'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|70'
|11.06.2022
|79' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|61' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|69'
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|63'