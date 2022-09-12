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    Родиней - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Родиней
    Фамилия де Алмейда
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 16 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    10.11.2022 1' -64' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 75' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.11.2022 82' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -60' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.09.2022 1' -63' Форталеза (Форталеза) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.09.2022 63' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 82' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 78' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    52'
    03.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    19.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    09.06.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    30.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    90'
    21.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 62' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 1' -64' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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