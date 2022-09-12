Родиней - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Родиней
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Родиней
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|16
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -64'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|75' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|82' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -60'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -63'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|63' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|82' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|78' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|52'
|03.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|21.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|62' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -64'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)