Лео Перейра - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (27 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 46'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|13
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.10.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|80'
|06.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.09.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|56'
|18.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|87'
|04.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|48'
|17.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|14' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|68'
|05.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)