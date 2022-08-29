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    Лео Перейра - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Лео
    Фамилия Перейра
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Родной город Куритиба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1996 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 46' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 13 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    06.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.10.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    80'
    06.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    56'
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    87'
    04.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    48'
    17.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 14' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    68'
    05.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    21.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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