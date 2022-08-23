Джош Ирл - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Ирл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1998 (24 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Ирл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутпорт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флитвуд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)