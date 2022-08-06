Тойоси Олусанья - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Тойоси
|Фамилия
|Олусанья
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тойоси
|Фамилия
|Олусанья
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|78' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)