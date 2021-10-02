Уильямс Коколо - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Уильямс
|Фамилия
|Коколо
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Уильямс
|Фамилия
|Коколо
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.11.2021
|83' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.10.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)