Леви Колуилл - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Колуилл
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Колуилл
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|24.08.2022
|1' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)