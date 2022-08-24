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    Леви Колуилл - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Леви
    Фамилия Колуилл
    Команда Брайтон
    Состав Основной
    Родной город Саутгемптон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    09.11.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.08.2022 1' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 0:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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