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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Данди Юнайтед
Юрий Йову
Статистика
€ 400 тыс
Юрий Йову - статистика
Данди Юнайтед
6 июля 2002 (24), Кишинев
#4 | Защитник
196 см
Молдова
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Молдавия
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдавия
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
0 : 3
19.09.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
05.09.2026
Фалкирк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
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Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молдавия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Молдавия
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдавия
1' - 90'
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