Эмиль Риис - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Риис
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хобро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Риис
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хобро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)