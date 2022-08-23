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    Эмиль Риис - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Эмиль
    Фамилия Риис
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Хобро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
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